23ENNE MAROCCHINO ARRESTATO DAI CARABINIERI PER DETENZIONE DI STUPEFACENTI AI FINI DI SPACCIO

San Pietro in Casale (BO): I Carabinieri della Stazione di San Pietro in Casale hanno arrestato un 23enne marocchino, senza fissa dimora e disoccupato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E’ successo alle ore 17:30 del 14 giugno, quando i Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio per le vie del centro, si sono avvicinati al 23enne che si trovava seduto su un muretto in compagnia di una ragazza. Alla vista dei militari, il giovane si è alzato e ha cercato di fuggire per eludere il controllo. Inseguito dai Carabinieri, il 23enne ha gettato un borsello nel cassonetto dei rifiuti proseguendo la fuga. Lo stesso, recuperato dai Carabinieri, conteneva 49 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Cocaina”, 212 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Hashish”, un bilancino di precisione e 300 euro in contanti. Raggiunto poco dopo dai Carabinieri, il giovane è stato arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 23enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo fissato con rito direttissimo.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna