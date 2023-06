Ad oltre un mese dall’alluvione il Partito Democratico continua a mettersi di traverso nei tentativi di ripresa dell’Emilia-Romagna. … della Senatrice Domenica Spinelli

Ad oltre un mese dall’alluvione il Partito Democratico continua a mettersi di traverso nei tentativi di ripresa dell’Emilia-Romagna.

Davvero non riesce a capire che l’interesse del Governo è quello della ricostruzione senza polemiche e nel più totale spirito di collaborazione?

Il confronto che il Governo cerca è leale nei confronti degli enti territoriali che invece sembrano preferire le più basse tattiche politiche al bene dei cittadini emiliano-romagnoli.

Non c’è, ad esempio, nessuna condivisione di elementi che indichino quali sono gli interventi che secondo la Regione andrebbero fatti, interventi di cui hanno parlato in tavolo operativo giovedì scorso senza però consegnare una documentazione.

Sono tentativi di rallentare il lavoro del Governo e soprattutto di confondere i cittadini, visti solo come elettori e non come persone in difficoltà.

Il PD continua a sfruttare le posizioni istituzionali in modo strettamente politico e partitico, non agendo nell’interesse dei cittadini colpiti ma solo con una becera logica di colore politico che non farà bene a nessuno, nemmeno a loro.

Senatrice Domenica Spinelli