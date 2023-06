BANCA DI SAN MARINO E MANUEL POGGIALI: NUOVA COLLABORAZIONE ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITA’ E DELLA PASSIONE PER IL TERRITORIO

San Marino, lunedì 26 giugno 2023

Firmato presso la Sede Centrale di Banca di San Marino un accordo triennale tra Banca di San Marino e il pluricampione di MOTO GP Manuel Poggiali. Una partnership che avvicina due figure che fanno del legame con San Marino la propria bandiera. Sul tavolo una serie di progetti ed iniziative di vario genere, con un focus particolare su un tema molto caro ad entrambi: la sostenibilità.

Contestualmente al rafforzamento delle politiche di sviluppo intraprese da Banca di San Marino, sempre più orientate ai criteri ESG di sostenibilità ambientale e sociale, a breve verrà presentato il primo evento nato dall’intesa con Manuel Poggiali, tutto dedicato alla scoperta del territorio sammarinese.

Poggiali infatti, oltre a vivere ancora l’esperienza in pista come Performance Analysis Managerper Gresini Racing, è da tempo impegnato in progetti che uniscono territorio e mobilità green, il tutto con la vitalità, l’energia e la ricerca dell’eccellenza che lo contraddistinguono da sempre.

“Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con Manuel Poggiali – sottolinea Aldo Calvani, Direttore Generale BSM – che avvicina il brand Banca di San Marino ad uno sportivo molto apprezzato in Repubblica e nel mondo e che, oltre a condividere con noi un legame profondo con la nostra terra d’origine, rappresenta anche un esempio brillante di impegno, dedizione e capacità professionale.”

“Sono molto contento della collaborazione che nasce con Banca di San Marino, un istituto che vuole costantemente valorizzare il territorio e le persone del territorio con differenti standard. I valori di lealtà, divertimento, rischio, investimento, collaborazione, sicurezza avvicinano tanto i due mondi e uniti possono dare forma a tante iniziative per il futuro. Ringrazio il Direttore Generale Calvani, il responsabile del Servizio Commerciale Claudio Micheloni e tutto lo straordinario gruppo di persone che rappresentano Banca di San Marino. Il futuro è nelle nostre mani e noi siamo pronti a farne parte.”

Foto allegate, da sinistra:

Claudio Micheloni, Responsabile Servizio Commerciale BSM

Manuel Poggiali

Aldo Calvani, Direttore Generale BSM

