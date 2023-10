Buon giorno Rimini. L’edicola di oggi e gli eventi degli giorno

Oggi in edicola, 16 ottobre 2023

Delitto di Rimini, indagini e odio religioso

Prelevato il dna anche al presunto amante della nuora della pensionata 78enne uccisa con 17 coltellate il 3 ottobre nel seminterrato del condominio dove viveva. Si indaga anche su un profilo Facebook autore di post che insultano e offendono la vittima. Nei post si dichiara esplicitamente felicità per la morte della testimone di Geova, e si afferma che il delitto sarebbe una forma di vendetta (ilCarlino, Corriere).

Congresso Pd a Rimini

Ieri al Fulgor è arrivata la seretaria Elly Schlein. A tema il conflitto Israelo-palestinese, il salario minimo e l’alluvione che, per la segretaria, “è stata dimenticata. E’ incredibile che dopo le promesse e le passerelle del governo ancora non si siano visti i ristori al 100%” (ilCarlino, Corriere).

Sirena senza voce

Il nautofono del molo di Rimini, da un anno fuori uso, non può essere aggiustato. “Anthea, il Comune: sarebbe ora che ci comunicassero qualcosa di definitivo. E se i pezzi non si trovano sarebbe bene che lo dicessero chiaramente alla città. Senza rimpalli”, chiarisce il presidente del Club nautico Gianfranco Santolini (Corriere).

Cattolica, tentato omicidio

L’altra notte, a Gabicce, un uomo di 52 anni è stato trovato dai carabinieri di Cattolica in strada con ferite al costato, al volto, alla gamba e alla testa, provocate da un punteruolo. L’uomo ora è ricoverato in prognosi riservata. Due fratelli sono stati arrestati con l’accusa di omicidio in concorso (ilCarlino, Corriere).

San Marino, frontale tra moto e auto

Sabato sera verso le 22 in via Olivella a Serravalle due diciottenni sammarinesi su una moto in direzione Dogana si sono scontrati con un’auto italiana diretta verso il centro. Le cause dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti. Nello scontro hanno avuto la peggio i due in moto, uno è ricoverato all’ospedale di Cesena (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Pierina, ultimo sfregio | Accoltellato quasi a morte

CorriereRomagna: Odio religioso e nuovo dna | Tragedie in moto, due morti

IlPonte: E’ solo un sogno? | Violenza senza fine

Oggi a Rimini

Alle 16,30 alla scuola Pazzini l’incontro ‘Relazioni (s)connesse’

Alle 21 al cinema Fulgor il documentario di Paolo Angelini ‘Pasolini, cronologia di un delitto politico’

Alle 21 al cinema Tiberio il film d’animazione di Alain Ughetto ‘Manodopera’

Fonte: Buongiornorimini.it