BUONGIORNO RIMINI. L’EDICOLA E GLI EVENTI DI OGGI

Terremoto

Un terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato oggi alle 5,10 con epicentro a Marradi, in Toscana. La scossa è stata avvertita anche in Emilia Romagna. “Proseguono le verifiche, subito iniziate, attraverso la Protezione civile e le strutture territoriali, nella speranza che continuino a non registrarsi danni significativi a persone e beni”, ha scritto il presidente della Regione Stefano Bonaccini su Facebook (Ansa).

A fine stagione, ‘Rimini ringrazia’

Ieri pomeriggio sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich l’evento ‘Rimini ringrazia’, che ha avuto il vescovo Nicolò Anselmi tra i promotori. Il momento di condivisione per ringraziare quanti si sono adoperati per la stagione estiva, o ne hanno goduto, dagli operatori economici fino ai turisti. “Il cuore della Romagna batte in tutte e quattro le stagioni dell’anno”, il messaggio degli organizzatori (ilCarlino, Corriere).

Paura a Fiabilandia

Ieri pomeriggio, sul trenino della ‘Miniera d’oro del West’, una mamma 41enne e il figlio di 7 anni, anconetani, erano appena entrati nel tunnel quando una luce a led si è staccata dal rivestimento e li ha colpiti. Sono stati visitati prima dal personale medico sul luogo, poi trasferiti in ospedale per approfondimenti. Le ferite non sarebbero gravi. Dai rilievi di vigili del fuoco, ispettori della Asl e poliziotti a Fiabilandia, non sono emersi elementi di pericolosità o malfunzionamenti dell’attrazione che quindi non è stata sequestrata e potrà tornare in funzione (ilCarlino, Corriere).

Incidente in moto, muore dopo giorni

E’ morto ieri all’ospedale di Cesena l’architetto riccionese rimasto ferito in un incidente il 9 settembre. Il 65enne stava percorrendo la A14 in sella alla moto con la sua compagna, quando alle 21,20 circa, all’altezza del chilometro 66+300 ha perso il controllo della due ruote per cause ancora poco chiare e su cui sono in corso indagini (ilCarlino, Corriere).

Misano, le proteste per l’antenna finiscono in tribunale

Il nuovo impianto per il 5G installato a Misano Monte aveva sollecitato le critiche da parte di alcuni misanesi nei confronti dell’amministrazione, affidate ai social network. Sindaco e giunta hanno ritenuto di denunciare tre di queste persone e una è stata condannata a pagare una multa di 6.500 euro. Farà ricorso (ilCarlino, Corriere).

Le grotte di Oferno potrebbero diventare patrimonio Unesco

Mercoledì ventuno diplomatici di ogni parte del mondo riuniti a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, si pronunceranno sul riconoscimento per le grotte di Onferno di Patrimonio mondiale Unesco. “Potrebbe essere una data storica”, spiega il sindaco Riziero Santi. “Il condizionale è d’obbligo perché sarà necessario il voto favorevole di almeno 14 rappresentanti”, ricorda (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Medico controcorrente | Incidente, mamma e figlio feriti nel tunnel

CorriereRomagna: Mattarella ospite di Forlì apre l’anno scolastico | Vescovo e bagnini, è qui la festa

IlPonte: Nuove nomine | La carica dei 40mila

Oggi a Rimini

Alle 17 in cineteca l’incontro ‘Non per conservare il passato, ma per realizzare le sue speranze’ con lo storico Eric Gobetti (Anniversario liberazione)

Alle 18 al palazzo del turismo incontro ‘Identikit di un nuovo sistema di valutazione formativa senza voti’ con il dirigente scolastico Vincenzo Caico

Alle 21 al cinema Fulgor ‘The straight story – Una storia vera’ di David Lynch, restaurato in 4K lingua originale con sottotitoli in italiano

Alle 21,15 alla Corte degli agostiniani concerto ‘Sotto le stelle del jazz’ con la A.B. Rimini Big Band

——–