Buongiorno Rimini. L’edicola e gli eventi di oggi

Rimini capitale con Romagna e Carpi

Presentato il manifesto della candidatura a capitale italiana della cultura 2026 per Rimini. Il dossier sarà consegnato al ministero il 27 settembre. Per quel giorno, il sindaco Jamil Sadegholvaad annuncia una grande festa che celebri “gli sforzi messi in campo dalle amministrazioni degli ultimi 25 anni”. Confermato “il pieno sostegno a questa candidatura anche dai sindaci della Romagna: Cesena, Faenza, Forlì, Lugo, Ravenna e la città di Carpi, che ha da poco rinunciato alla sua candidatura per sostenere quella di Rimini” (ilCarlino, Corriere).

Imprese in crisi

La situazione economica raccontata attraverso la programmazione delle aste giudiziarie del tribunale di Rimini. Ci sono cinema, hotel e anche una ex casa di cura. Il valore dell’immobile, a Mondaino, è di 1,2 milioni. La struttura alcuni anni fa era coinvolta in un’inchiesta per maltrattamenti ai danni degli ospiti. All’asta anche l’ex cinema di Miramare, i vari beni del Grand Hotel di Riccione e tanto altro (ilCarlino).

Metromare e mobilità sostenibile

Ieri al Birrodromo si è parlato di metromare, trasporto pubblico e sostenibilità. Il ministero dei trasporti ha stanziato per Rimini 13,196 milioni da destinare ai cinque parcheggi di interscambio previsti nei pressi delle fermate del metromare Kennedy, Pascoli, Toscanini, Rivazzurra e Miramare Airport. “Il Metromare può rappresentare un asse che, da Santarcangelo a Cattolica, può cambiare le abitudini dei cittadini” ha ribadito l’assessora Roberta Frisoni (ilCarlino, Corriere).

Ospedale, uccisa la mascotte della pediatria

La procura di Rimini indaga sull’uccisione del pesce Oscar, da tempo ospite dell’acquario collocato tra i reparti di Pediatria e Chirurgia pediatrica. La sera del 15 settembre scorso, qualcuno ha preso il pesce fuori dall’acquario e lo ha sbattuto a terra fino alla morte. Le indagini sono state affidate al posto di polizia dell’ospedale, le immagini della video sorveglianza non sembrano aver fornito informazioni utili (ilCarlino, Corriere).

Il ricordo di Sergio Zavoli

A 3 anni dalla morte e 100 dalla nascita, Rimini ha omaggiato il giornalista e intellettuale intellettuale, mettendo in scena al teatro Galli la prima dello spettacolo di Massimo Roccaforte e Pietro Meldini ‘Il ragazzo e la città’. “Rimini è stata la sua città per affetti, lavoro, amicizia e passione”, ha ricordato il sindaco Jamil Sadegholvaad (ilCarlino).

Riccione, Uniamo non lascia la maggioranza

“Prendiamo le distanze dal documento fatto circolare da un ristretto gruppo di iscritti o ex iscritti. Ribadiamo il pieno sostegno a Daniela Angelini”. Così il documento fatto girare dal direttivo della lista Uniamo Riccione, dopo che ieri un gruppo di soci aveva invece a nome della lista inviato una comunicazione di segno opposto. Rispetto a questa, il direttivo rende noto di esponenti che hanno “disconosciuto l’apposizione della propria sottoscrizione a mezzo chat ufficiale dell’associazione. Ne deriva pertanto che gli estensori del documento hanno compiuto un grave illecito, presentando anche sottoscrizioni false” (ilCarlino, Corriere).

I soldi della tassa di soggiorno

A Riccione il tesoretto accumulato nel 2022 ammonta a 4,2 milioni. “Vanno spesi per il turismo”, ribadisce il direttore di Federalberghi Luca Cevoli. “Ci avevano assicurato che gli alberghi aperti nel periodo natalizio avrebbero usufruito dell’azzeramento dell’imposta da versare. Ancora aspettiamo. Dall’amministrazione non è arrivato un euro alle strutture che sono rimaste aperte in quel periodo, e non si sa se arriverà mai qualcosa”, ricorda Cevoli (ilCarlino).

L’ospedale di Novafeltria

Il programma di riorganizzazione della Asl prevede la trasformazione del pronto soccorso in uno dei nuovi Centri di assistenza e urgenza (i Cau) dedicati ai bisogni di bassa intensità. Il piano è stato bocciato dal comitato cittadino ’Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’ e dal gruppo comunale del Pd. “Non si possono non riconoscere le specificità dell’alta Valmarecchia e del ’Sacra Famiglia’… che ha un’importanza vitale per un territorio vasto come la Valmarecchia e riconosciuto come area disagiata. Serve una struttura sanitaria capace di trattare con rapidità le emergenze più gravi”, spiegano i consiglieri (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Hotel, cinema e clinica: parte l’asta | Romagna capitale

CorriereRomagna: Rimini capitale cultura: presentato il manifesto | Gelaterie, affari d’oro

IlPonte: Al contrario noi… | Spiaggiati

Oggi a Rimini

Dalle 9 al palacongressi Expoaid

Alle 17 in cineteca Alessandro Buda, in dialogo con Maurizio Casadei e Paolo Zaghini presentano il libro ‘Gli ultimi testimoni. Lo sfondamento della Linea Gotica sul colle di Covignano. Dinamiche popolari di una comunità in guerra per uno scontro epocale. Rimini settembre 1944’

Alle 17 inaugurazione dell’anno accademico dell’università aperta ‘Giulietta Masina e Federico Fellini’

Alle 18,30 al Grand Hotel Elisa Rovesta presenta il suo libro ‘Umani stili e una ballerina sulla luna’

Dalle 19,30 al Rockisland Glory Days, alle 21,30 Miami & The Groovers feat The Pepper Blondes, a seguire The Mama Bluegrass Band

Alle 21 al teatro Galli per la Sagra malatestiana concerto della Baltic Sea Philharmonic diretta da Kristjan Jarv

Alle 17,30 ai giardini dell’Alba a Riccione sfilata folcloristica dei gruppi di Bulgaria, Ungheria, Estonia, Polonia, Lituania, Lettonia e Iran