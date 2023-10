Calcio, Tropical Coriano: il settore giovanile si rilancia. Sarà Scuola Calcio Elite

Il settore giovanile del Tropical Coriano si rilancia e si potenzia. Sono 250 i tesserati con le squadre che vanno dai Primi Calci fino alla Juniores allenata quest’anno da Daniele Ballarini.

Il club ha fatto richiesta del riconoscimento di Scuola Calcio Elite perché in possesso dei requisiti richiesti e c’è fiducia che la domanda sarà accolta dal coordinatore federale regionale settore giovanile scolastico: sarebbe il segnale giusto per fare un salto di qualità e partecipare anche a campionati regionali.

LE SQUADRE Il gruppo più numeroso è quello dell’Under 15 tanto che sono due le squadre che sono state formate e che partecipano al campionato provinciale. Una quindicina i tecnici e i collaboratori con il riferimento di ogni gruppo in possesso del patentino. In campo anche alcuni giocatori della prima squadra, che collaborano con il responsabile organizzativo Matteo Monticelli.

Qual è la mission del progetto?

“La attività del club ha fini anche sociali oltre che calcistici con il bambino al centro del progetto, che trova affiancato dalla famiglia un contesto sereno e gioioso – spiega la società – perché l’aspetto educativo è importante per formare gli uomini di domani”.

Sul lato sportivo, si punta a crescere ragazzi del comprensorio e non solo con l’obiettivo di portarli in prima squadra come è accaduto con Tommaso Bartoli, classe 2004 e il portiere Andrea Bianchini arrivato fino al professionismo e ora tornato al Coriano. Il settore giovanile deve essere considerato, in sostanza, un investimento e non una spesa fine a se stessa.

Un connubio perfetto quello tra il settore giovanile e la prima squadra del Tropical Coriano. Ogni domenica le tribune dello Stadio D. Grandi sono gremite da ragazzi delle squadre giovanili che assistono con entusiasmo alle partite dei più “grandi”, segno di un forte senso di appartenenza che fa più forte la società.

LE INIZIATIVE Numerose e significative le iniziative. Prima di tante gare, ad esempio, le squadre Primi Calci e Pulcini a turno hanno avuto la possibilità di sfidarsi in avvincenti partitelle pre match, assistere al riscaldamento da bordo campo ed entrare sul terreno di gioco mano nella mano con i loro beniamini (in un’occasione addirittura in notturna, come in Champions League) con il sogno un giorno di poter essere loro i protagonisti su quel rettangolo verde.

“Altro aspetto da sottolineare – aggiunge la società – è che con questo evento viene data ai ragazzi la possibilità di svolgere un’ulteriore ora di attività motoria aggiuntiva rispetto a quelle già previste nel piano allenamenti”.

Sono in programma una serie di incontri aperti a tutti con nutrizionisti, psicologi, tecnici per approfondire tutti gli aspetti legati all’attività sportiva e alle metodologie di allenamento. Insomma, il Tropical Coriano vuole crescere ed il Settore Giovanile può essere il volano giusto.

