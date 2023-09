CASTEL SAN PIETRO (BO). RAPINA CON LAMETTA IN BOCCA: DUE MINORENNI DENUNCIATI DAI CARABINIERI

Castel san Pietro Terme (BO): I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno denunciato due studenti, un 15enne e un 16enne, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, per rapina aggravata in concorso. La denuncia è scaturita durante un’indagine avviata nel pomeriggio del 30 agosto 2023, quando una donna italiana si è presentata dai Carabinieri per denunciare una rapina che il figlio 14enne aveva subito qualche minuto prima in piazza, da parte di due coetanei che dopo averlo minacciato, si erano fatti consegnare una banconota da 5 euro. In particolare, il giovane aveva detto a sua madre che uno dei due rapinatori lo aveva spaventato, aprendo la bocca e mostrandogli una lametta sulla lingua. Grazie alla testimonianza raccolta, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dei presunti autori del reato, il 15enne e il 16enne.