Coriano. Bando voucher per i bambini agli asili nido, entro il 31 novembre la presentazione delle domande

Coriano, 31 ottobre 2023 – Entro il 31 novembre 2023 scade il bando per la frequenza dei bimbi iscritti agli asili nido pubblici e privati. L’amministrazione comunale anche per l’anno scolastico 2023/2024 ha stabilito di erogare dei voucher a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico o per fornire un aiuto ad armonizzare la vita familiare con le esigenze di lavoro. Le domande dovranno essere presentate in modalità on line mediante SPID.

Nel precedente anno scolastico, 2022/2023, sono stati erogati 34 voucher per un importo complessivo di 45.000 euro tra fondi erogati dalla Regione e dal comune di Coriano.

Se verrà raggiunto il tetto di almeno 33 domande verrà riconosciuto un contributo ministeriale come previsto dal Fondo comunale di solidarietà senza il quale si attiverà il Comune con contributi propri ma di entità minore.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite compilazione di apposito form on line accedendo al link:

https://formulaspid.edkeditore.it/?page_id=69&procedi=870501&subproc=000006&subprocid=674&rnd=&domain=D004 mediante utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

—

Ufficio Staff del Sindaco