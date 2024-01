Coriano Futura. Cerasolo Ausa: allarme sicurezza e degrado

Cerasolo Ausa: una frazione abbandonata a se stessa. Registriamo la preoccupazione dei residenti in merito a problemi di degrado e sicurezza. Un gruppo di cittadini ha raccolto 150 firme per denunciare la situazione: ci uniamo al loro appello e chiediamo un incontro urgente con il sindaco Ugolini, prima che accada qualcosa di grave (incontro che lo stesso sindaco aveva promesso si sarebbe svolto prima dell’estate)

Due i temi principali:

– La sicurezza dei pedoni. Nei mesi scorsi, in accordo con ANAS, si è provveduto alla riqualificazione dei semafori posti all’intersezione tra la SS-72 e via La Pastora e tra la SS-72 e via Poggio: intervento che noi di Coriano Futura chiedevamo da molto tempo. Unico problema: è stato eliminato l’attraversamento pedonale. Con il risultato che molte persone non sanno come andare da una parte all’altra dalla strada, rischiando ogni volta di essere travolte e fare una brutta fine. Una criticità avvertita in maniera chiara dai residenti, specialmente negli orari di punta e in occasione dell’uscita dei ragazzi dalle scuole. Giunta e maggioranza non possono continuare a voltarsi dall’altra parte: questa è una questione di primaria importanza che richiede un intervento immediato.

– Degrado: La frazione è preda dell’incuria più totale. Erba che cresce incontrollata, rifiuti. Persino delle macchine abbandonate in alcuni punti e che pare impossibile rimuovere.

Coriano Futura