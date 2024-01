Fondo per gli investimenti dell’Arabia Saudita a San Marino per valutare il finanziamento della costruzione del nuovo ospedale

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti hanno accolto questa mattina una delegazione del Fondo per gli investimenti dell’Arabia Saudita ai quali è stato sottoposto il progetto per la costruzione del nuovo Ospedale di Stato per un possibile finanziamento dell’opera il cui progetto preliminare è stato commissionato al Politecnico di Milano sulla base di una analisi del nostro sistema sanitario.

La costruzione del nuovo ospedale di Stato potrebbe essere finanziata tramite un prestito di almeno 50 milioni dal Fondo Saudita per gli investimenti. Un gruppo di rappresentanti di questo Fondo è in visita a San Marino, dove sono stati accolti dal segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, per discutere i piani della nuova infrastruttura, inclusi quelli preliminari sviluppati dal Politecnico di Milano. Il prestito, descritto dal governo come vantaggioso in termini di tasso di interesse, è considerato essenziale per il paese. Pedini Amati ha sottolineato l’importanza del nuovo ospedale e ha ricordato che il Fondo Saudita sta investendo in tutto l’Occidente. Per quanto riguarda la questione aviosuperficie, di un prestito totale di 29 milioni di dollari, solo 3,5 milioni saranno probabilmente utilizzati per questo scopo, con il resto destinato all’ospedale.