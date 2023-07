Forza San Marino! … di DAVID ODDONE

“Visto? Stiamo andando bene senza Rete!”.

Io: “Veramente non avete ancora combinato un tubo”.

Si puo? riassumere in questo breve scambio epistolare via whatsapp passato, presente e futuro, della situazione poli- tica sammarinese.

Sul passato: e? opinione degli attuali governanti che se l’a- zione della maggioranza non e? stata incisiva la colpa e? del movimento ex rivoluzionario del redivivo Matteo Zeppa. Sul presente: e? opinione de- gli attuali governanti che ora, con una maggioranza risicata ma totalmente coesa (in teoria), si raggiungeranno da qui alla fine della legislatura, brillanti risultati, tali da recu- perare consenso e cambiare il Paese.

Sul futuro: e? opinione degli attuali governanti che la corrente formazione…

(…) David Oddone, La Serenissima