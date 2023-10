GAL Valli Marecchia e Conca: un Nuovo Capitolo per lo Sviluppo Rurale, una Strada Verso il Futuro con la Strategia Locale Leader 2023-2027

Il GAL Valli Marecchia e Conca sta delineando la nuova strategia di sviluppo locale per il periodo 2023-2027, coinvolgendo attivamente enti pubblici e privati, imprenditori e cittadini al fine di definire insieme le priorità, le direzioni strategiche e le azioni necessarie per la nuova Strategia Locale Leader.

Dal 10 al 20 ottobre, le comunità dei territori della Valmarecchia e della Valconca avranno l’opportunità di partecipare attivamente ad un percorso di confronto e ascolto cruciale per riflettere insieme sugli indirizzi di sviluppo del territorio che, come molte altre aree interne d’Italia, si trova attualmente di fronte alle sfide emergenti legate allo spopolamento e al cambiamento climatico per quali risulta indispensabile innovare ed innovarsi.

Un focus particolare sarà dedicato all’ascolto dei giovani, sia quelli che vivono sul territorio sia quelli che attualmente si trovano fuori per motivi di studio o lavoro, con l’obiettivo di comprendere ed integrare anche la loro prospettiva, fondamentale per plasmare un futuro comune e condiviso.

Cittadini, imprese, realtà associative e istituzionali potranno partecipare compilando la breve indagine disponibile online e distribuita cartacea nei punti strategici delle due valli oppure partecipando agli incontri pubblici dedicati all’ascolto e alla raccolta di opinioni, speranze e idee della comunità.

Per tutti coloro che intendono contribuire attivamente alla costruzione della strategia, saranno disponibili punti informativi a Novafeltria e Coriano, durante le giornate del 18-19 ottobre p.v.. Inoltre, nel pomeriggio sarà possibile partecipare agli incontri pubblici di ascolto:

-Mercoledì 18 Ottobre – ore 17.00, Aula Isotta, Comune di Coriano (Piazza Mazzini, 15, Coriano (RN)– Incontro con la comunità di stakeholder cittadini e studenti

-Giovedì 19 Ottobre – ore 17:00, sede GAL Valli Marecchia e Conca (Via G. Mazzini, 54, Novafeltria) – Incontro con la comunità di stakeholder cittadini e studenti

Tutti gli incontri partecipativi saranno comunicati tempestivamente sul sito del GAL e sugli strumenti di comunicazione.

Per iscriverti agli incontri, registrati qui: https://forms.gle/Ui3jV7Y53ctQHffu6

Per il GAL Valli Marecchia e Conca, i Comuni eleggibili per la prossima Strategia di Sviluppo sono: Casteldelci, Coriano, Gemmano, Maiolo, Mondaino, Montecopiolo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Saludecio, San Clemente, San Leo, Sant’Agata Feltria, Sassofeltrio, Talamello e Verucchio.

Per ulteriori informazioni e per fissare incontri individuali in vista della Strategia di Sviluppo Locale per il periodo 2023-2027, vi invitiamo a visitare lo Sportello Informativo presso la sede del G.A.L. a Novafeltria, Via G. Mazzini, 54, o a contattarci telefonicamente al numero 0541 1788204 o via email a gal@vallimarecchiaeconca.it e info@vallimarecchiaeconca.it.





Gruppo di Azione Locale Valli Marecchia e Conca Soc. Cons a r.l.