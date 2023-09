GDF RIMINI: IL COMANDANTE DEL GRUPPO VA IN CONGEDO. 

Nella mattinata di ieri, presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, il Comandante Provinciale, Col. t.ST Alessandro Coscarelli, ha ricevuto il Col. Vito Caradonna, Comandante del Gruppo di Rimini, in occasione del congedo di quest’ultimo per sopraggiunti limiti di età, a testimonianza del legame indissolubile che unisce gli appartenenti alla Guardia di Finanza anche successivamente al periodo di servizio.

Il Colonnello Caradonna, giunto a Rimini quale Comandante del Gruppo nel settembre dell’anno 2018, nei 5 anni di intenso lavoro è stato impegnato nell’attività operativa conseguendo risultati di servizio in tutti i settori di competenza in materia di polizia economico-finanziaria, dalla lotta all’evasione fiscale, con una costante attenzione al sommerso d’azienda, al lavoro nero e alle frodi all’I.V.A., al contrasto alle frodi al bilancio dello Stato, dell’Unione Europea e degli altri Enti pubblici, finalizzate all’indebita percezione delle risorse pubbliche, ai reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché al traffico di sostanze stupefacenti.

Nel saluto di commiato, l’Ufficiale superiore ha espresso parole di sentito ringraziamento ai finanzieri del Gruppo di Rimini per l’attività svolta in tutti i settori istituzionali, esortandoli a proseguire con la consueta professionalità e dedizione nell’esercizio del delicato compito ad essi assegnato nell’interesse della comunità riminese.

Al Colonnello Caradonna ed alla sua famiglia, il Comandante Provinciale e tutte le Fiamme Gialle riminesi formulano i migliori auspici per la nuova “avventura” che andrà ad intraprendere, certi di poter contare in qualsiasi momento su di un collega esperto e altruista che, anche in pensione, non mancherà mai di far sentire la propria vicinanza.