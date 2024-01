Giuseppe Taddei rappresenterà San Marino ai prossimi UEFA eEURO 2024

Sarà Giuseppe Taddei a rappresentare San Marino ai prossimi UEFA eEuro 2024. Il giocatore, già tra le prime scelte dei Biancazzurri nelle precedenti edizioni, sarà al via della fase di qualificazione agli Europei disputati su EA FC24, da disputarsi i prossimi 16-17 marzo online. I vincitori di ogni gruppo si qualificheranno per la fase finale degli Europei, programmata in luglio in concomitanza con la finale degli Europei di calcio in Germania.

Taddei ha superato in finale Marco Pazzaglia, con un risultato aggregato di due partite di 11-5 (4-2 e 7-3). Anche i turni ad eliminazione diretta si sono disputati in gare di andata e ritorno e, in semifinale, Taddei e Pazzaglia hanno avuto la meglio su Pala e Lombardini.

FSGC | Ufficio Stampa