Hamas non è Palestina … di Sergio Pizzolante

Chi dice “Palestina libera” adesso, dopo la carneficina di Hamas in Israele, sta manifestando per l’Iran!

Manifestano per Hamas nel mondo, vogliono il dialogo con Hamas nel mondo, nelle piazze, nelle università, proprio coloro che in teoria, in teoria, sono, sarebbero, più vicini ai Kibbutz.

Eppure li hanno sgozzati. E lo hanno fatto proprio per questo. Per quello che sono. Per quello che rappresentano: il dialogo.

Le stragi a Gaza.

Hamas sapeva benissimo che Israele non poteva, non può, non reagire. Hamas vuole la reazione più violenta possibile. Vogliono la mattanza a Gaza come simbolo della lotta epocale contro Israele e gli ebrei. Hamas sa bene che il modo migliore per far dimenticare i bambini israeliani sgozzati è far vedere i bambini che muoiono a Gaza per la reazione israeliana. E quindi che fa? Impedisce alle famiglie e ai bambini di uscire da Gaza, blocca le strade vuole il sangue, vuole far vedere i morti, li vuole morti, fra un brindisi e l’altro con il ministro degli esteri iraniano.

Vuole i palestinesi morti, non liberi.

E lo fa al grido di “Palestina libera” degli utili idioti nelle università e nelle piazze italiane, europee, americane.