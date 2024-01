Il Comune di Cesenatico investe più di € 500.000,00 per promozione turistica e grandi eventi sportivi

Il 2024 sarà l’anno del tour de France con la Cesenatico-Bologna del 30 giugno 2024 che scriverà la storia sportiva della città

Cesenatico, 26 gennaio 2024_Progettazione, strategie e investimenti per la promozione turistica, il Comune di Cesenatico è già al lavoro per la stagione 2024 e la Giunta Comunale ha approvato una delibera con un investimento da o€ 537.000,00 per la promozione e il sostegno ai grandi eventi turistici in programma a partire dalla primavera. Il lavoro dell’assessorato al turismo in sinergia con tutti i componenti della DMO è pronto a partire per un 2024 che sarà all’insegna delle riconferme, delle novità e degli eventi irripetibili come la partenza della tappa del Tour de France Cesenatico-Bologna del 30 giugno 2024.

La promozione

Gli strumenti di promozione e comunicazione della destinazione Cesenatico sono pronti a partire. Una corposa campagna su Meta – Facebook e Instagram – sia sull’Italia che sull’estero; una corposa campagna su Google Ads sia sull’Italia che sull’estero e un’implementazione ulteriore della visibilità e della diffusione del portale di Visit Cesenatico. La promozione online non lascerà indietro quella più tradizionale con investimenti per quanto riguarda la stampa di materiale cartaceo da far trovare nei vari punti del territorio e da distribuire. In sinergia con le associazioni di categoria partiranno anche delle collaborazioni mirati con tour Operator, giornalisti specializzati e influencer pronti a raccontare e diffondere a tutto tondo un “esperienza Cesenatico”. Tutte queste attività di branding e rebranding saranno sostenute e accompagnate da un investimento di oltre € 200.000,00.

I grandi eventi sportivi

Cesenatico ormai da anni è riconosciuta come una città che fa del turismo sportivo all’aria aperta uno dei suoi fiori all’occhiello. Nel 2024 si confermano gli appuntamenti preziosi e tradizionali a cui vanno aggiunti la Spartan Race – da due anni presenza fissa al Parco di Levante – e la grande novità del Triathlon Challenge, una gara dal respiro internazionale che per la prima volta approda a Cesenatico con tutto il suo prestigio e l’apporto turistico-promozionale. Spartan Race e Chellenge sono appuntamenti da mettere a sistema mentre l’unicum sarà rappresentato dal Tour de France con la Cesenatico-Bologna in programma domenica 30 giugno 2024. Oltre alla aprtenza di tappa, al villaggio, alla visibilità senza paragoni, nelle prossime settimane verranno annunciate e pianificate una serie di iniziative di accompagnamento e valorizzazione della destinazione con il traino della Grand Boucle. L’investimento per il sostegno a tutti questi grandi eventi supera i € 300.000,00.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Gaia Morara

««Il Tour de France, la Spartan Race e il Triathlon Challenge – a corredo tutti i nostri eventi più tradizionali – sono eventi sportivo che serviranno da volano per tutta la promozione turistica soprattutto a livello internazionale. La tappa Cesenatico-Bologna del 30 giugno sarà una finestra di visibilità senza precedenti per Cesenatico», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

«Le sfide del 2024 sono alle porte e insieme al tavolo della DMO abbiamo valutato e definito le macro-linee di intervento sulla promozione. Gli investimenti son importanti, soprattutto paragonati a Comune nostri concorrenti, ma Cesenatico crede in un posizionamento alto della nostra offerta; quindi, è giusto investire ed esplorare nuovi mercati e segmenti. I grandi eventi nazionali ed internazionali sono l’altra sfida importante alla quale ci stiamo preparando nei minimi dettagli per sfruttare la portata promozionale che avranno per tutto l’anno», il commento dell’assessore Gaia Morara.