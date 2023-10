Il Comune di Rimini mette e disposizione 30 mila euro di risorse aggiuntive per le famiglie in particolare condizioni di svantaggio sociale

L’amministrazione comunale, infatti, con una recente determina, ha messo a disposizione ulteriori 30 mila euro nel capitolo di bilancio a sostegno della locazione degli immobili e adozione di misure per fronteggiare l’emergenza abitativa. Un’integrazione funzionale ad aiutare i nuclei familiari che faticano a pagare il canone d’affitto e che incorrono nel rischio dello sfratto.

Al fine di garantire i sussidi necessari e coprire un numero maggiore di utenti, Palazzo Garampi ha impegnato dunque questa nuova quota di risorse aumentando la spesa complessiva da circa 144 mila euro a circa 174 mila euro.

“Quello dell’emergenza abitativa è uno dei temi più spinosi con il quale tutti i territori, da Nord a Sud dello Stivale, si stanno scontrando, a causa di un combinato disposto dato da una congiunta economica non semplice e allo stesso tempo da un mercato immobiliare ‘ingolfato’ dagli affitti brevi – è il commento dell’Assessore alle Politiche per la Casa del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda -. In mezzo a questa situazione, ci sono però famiglie e persone che, per mancanza di disponibilità economica, rischiano di non riuscire a coprire il pagamento dell’affitto mensile e di essere sfrattati. Questi contributi aggiuntivi desunti dal bilancio saranno appunto utili per rispondere alle domande più urgenti, in modo tale da venire incontro sia all’affittante che all’affittuario. Il nuovo piano ‘Casa Rimini’ va proprio in questa direzione”.

Si ricorda che i contributi sono destinati anche al sostegno del pagamento delle utenze, a eventuali traslochi e allacciamenti.

Comune di Rimini