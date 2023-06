Il Festival internazionale della magia di San Marino si gemella con il rinomato Circolo Magico Aquitain di Bordeaux

San Marino, 17 giugno 2023 – Il Festival internazionale della magia di San Marino, uno dei più prestigiosi eventi magici a livello mondiale, è lieto di annunciare la sua nuova collaborazione con il celebre Circolo Magico Aquitain di Bordeaux, il più grande circolo francese dei maghi presenti per la cerimonia Mago Gabriel e Magica Gilly che hanno raccontato il festival e promosso la repubblica.

L’evento si è tenuto presso “l’Ange Blu” di Bordeaux ritenuto il più grande music-hall francese.

Questa partnership segna l’inizio di una stimolante collaborazione reciproca tra i due circoli magici, consolidando ulteriormente i legami tra le comunità magiche di San Marino e Bordeaux. Sotto la guida del presidente del Circolo Magico Aquitain, Serge Arial, una delegazione del circolo sarà presente al 25° Festival internazionale della magia di San Marino, che si terrà il prossimo 15, 16 e 17 marzo.

L’incontro tra questi due importanti circoli magici rappresenta un’opportunità unica per gli artisti e gli appassionati di magia di entrambe le nazioni di condividere conoscenze, esperienze e spettacoli magici di altissimo livello. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire le diverse tradizioni e stili magici presenti in entrambe le comunità, aprendo le porte a nuove prospettive creative e a nuove forme di spettacolo.

Il Festival internazionale della magia di San Marino è noto per la sua eccellenza e la sua capacità di riunire alcuni dei più talentuosi maghi provenienti da tutto il mondo. Con un programma ricco di spettacoli affascinanti, workshop interattivi e competizioni emozionanti, il festival rappresenta un trampolino di lancio per la carriera dei maghi emergenti e un punto di riferimento per i maestri della magia.

L’entusiasmo per la collaborazione tra il Festival internazionale della magia di San Marino e il Circolo Magico Aquitain è palpabile, e l’evento del prossimo marzo promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Questa alleanza senza precedenti testimonia il costante impegno del festival nel promuovere l’arte magica, l’innovazione e l’interazione tra le diverse comunità internazionali di maghi.

Per ulteriori informazioni sul Festival internazionale della magia di San Marino si prega di visitare il sito web del festival all’indirizzo www.festivalmagiasanmarino.com.

