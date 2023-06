IL MILAN CLUB SAN MARINO OSPITA FABRIZIO CASTORI E MASSIMO AGOSTINI

Il Milan Club di San Marino è pronto a chiudere la stagione. Lunedì 19 giugno dalle ore 18.30 presso la sede del Milan Club San Marino (Ristorante -Raschi Bistrot- a Domagnano) si terrà un aperitivo conviviale. Per l’occasione verrà presentato il libro dell’allenatore italiano Fabrizio Castori: “Fabrizio Castori, la storia di mister promozioni”.

“A parte la tattica, a parte la tecnica, a parte la cultura del lavoro, a parte l’enorme passione che mette in quello che fa, il segreto è l’umanità – queste le parole di Arrigo Sacchi che del libro ha curato la prefazione –. Fabrizio è un uomo vero, di una sincerità profonda, e questa qualità è capace di trasmetterla al gruppo di giocatori e di collaboratori che lavora con lui. Non vinci il campionato di Serie B alla guida del Carpi o della Salernitana se non hai un quid in più, qualcosa che ti differenzia dagli altri”.

Non solo la storia della sua vita.

Quarantatrè stagioni di attività ininterrotte, condite da dieci promozioni, sono un record nazionale, ma anche la sua storia personale, fatta di una solidità etica e morale riconosciuta da molti. Dietro questi racconti trapela l’uomo schietto, sincero e onesto.

Oltre al mister saranno presenti i due autori del libro: il giornalista Massimo Boccucci e Simone Paolo Ricci, sociologo marchigiano e genero di Castori.

Infine ci sarà anche l’ex attaccante del Milan, Massimo Agostini (“il Condor”), ora responsabile dell’area tecnica del Cesena.

Una bella giornata di sport con il Milan Club San Marino che invita tutti gli appassionati di calcio, e non solo, a presenziare all’evento.

Milan Club San Marino