Il Parco Sasso Simone Simoncello annuncia l’ultimo evento della rassegna “Microcosmi. Ecosistemi, Comunità, Futuro”

Dal 10 al 12 novembre 2023 PAN – Pane Artigianato Narrazione, tre giorni di impasti, manualità e fermenti tra testimoni, laboratori e visite a Pennabilli (RN) e Frontino (PU).

Parallelamente alle attività in programma si svolgerà anche un laboratorio di due giorni focalizzato sui processi e sulle fasi della panificazione.

È in arrivo l’ultimo appuntamento della rassegna di eventi “Microcosmi”, promossa dall’Ente Interregionale del Parco Sasso Simone e Simoncello, a conclusione di un calendario di attività incentrate sulle tre parole chiave di questa edizione, “Ecosistemi – Comunità – Futuro”. Si tratta di “PAN – Pane Artigianato Narrazione”, dal 10 al 12 novembre tre giorni di impasti, manualità e fermenti tra testimoni, laboratori e visite a Pennabilli (RN) e Frontino (PU), a cura delle Associazioni Chiocciola la casa del nomade e Soffiditerra.

Mentre le proposte di ottobre prevedevano un focus sulle parole e sulle nostre percezioni dell’ ambiente e del paesaggio con cui ci relazioniamo ogni giorno, indagate assieme a Massimo Brizigotti e Davide Sapienza, le attività proposte con “PAN” si concentrano sul valore della comunità e della condivisione che passano attraverso la tradizione rurale, in particolare quella che ruota attorno al Pane.

I partecipanti potranno vivere un’esperienza autentica che intreccia grani, racconti e manualità, ripercorrendo la strada che porta dalla sapienza contadina di cura del territorio al ruolo centrale del pane nella nostra cultura. La proposta si sviluppa in tre giornate, ciascuna con una serie di attività a cui è già possibile prenotarsi, tra cui escursioni, workshop, degustazioni e incontri con tanti ospiti.

Venerdì 10 novembre il primo appuntamento è alle 18.30 a Frontino per l’incontro “Macine e Grani – Pane, per l’Appennino nuove economie”, un dialogo tra Matteo Calzolari (Comunità slow food del grano alto), Marco Angeloni (Fermenti Leontine – Forno di San Leo) e Lorenzo Cagnoli (Pasta Madre) di Gemmano.

A seguire, sarà possibile cenare con buffet al Mulino Divino (su prenotazione), per concludere poi la serata con una visita guidata al Mulino per due passi nella storia dei mulini e dei mugnai del Montefeltro, accompagnati da Nicholas Ricci (custode del Mulino), Lorenzo Valenti (storico e ricercatore) e Giovanni Larghetti (agricoltore e fornaio).

Sabato 11 novembre sarà invece una giornata piena di attività a partire dalla mattina. Dalle 9.00 alle 16.00, a Pennabilli avrà luogo l’escursione “Mani e grani” nella Valle del Messa alla scoperta dei gesti attorno al pane, in particolare quei gesti contadini che partono dalla terra. Interverranno per l’occasione Elena Campacci di “Soffiditerra” e Stefano Tellarini autore del libro “Gente e Grani”.

Alle 18.00 invece ci si sposterà presso il Museo Contadino “Ricordi di una Comunità” di Scavolino per ascoltare racconti e testimonianze di mugnai, fornai e agricoltori. Seguirà poi, per chi vorrà trattenersi, una cena con musica e balli (su prenotazione).

Il programma della giornata di domenica 12 novembre, intitolato Terra, fuochi e grani, si svolgerà a Villa Maindi (Pennabilli, RN). Si comincia alle 11.00 con una mattina di laboratori per incontrare l’odore del pane, il colore delle teglie, le sfumature dei salici. Prima con una dimostrazione sulle varie fasi di produzione delle teglie per la piada, a cura di “Le Teglie di Montetiffi”, poi con un laboratorio di cesteria per tutte le età, a cura dell’Associazione Ortisti di Strada. Dopo un pranzo al sacco nell’aia, il pomeriggio proseguirà con balli e canti contadini.

Oltre agli appuntamenti appena descritti sabato 11 e domenica 12 novembre si svolgerà, in parte parallelamente e in parte intrecciandosi con le altre attività, il laboratorio di due giorni “Impasti e grani” a cura di Cristian Crociani, rivolto a un massimo di quindici persone. I partecipanti potranno concentrarsi sui processi e sui passaggi della panificazione, dall’utilizzo della pasta madre alla cottura in forno a legna. Il laboratorio si svolgerà tra Pennabilli, Scavolino e Villa Maindi, con un costo di 20 euro a persona. In questo caso è richiesto ai partecipanti di organizzarsi con vitto, alloggio e trasporti in autonomia, con la possibilità di richiedere informazioni e contatti di alberghi e B&b presenti nel territorio.

Per tutti i dettagli sui vari incontri, le informazioni tecniche e i costi è possibile consultare il sito www.parcosimone.it/ microcosmi2023/. Chi volesse già prenotarsi o richiedere informazioni può farlo contattando il numero 328 7268745 (anche via WhatsApp) oppure scrivendo a microcosmi.parcosimone@ gmail.com.

