Il Tour Music Fest torna a San Marino 

Dopo il successo dello scorso anno ritorna il più grande contest europeo con oltre 800 artisti provenienti da tutta Europa e 50 eventi dedicati alla nuova musica emergente

San Marino, 30 ottobre 2023 – Presentato oggi alla stampa il Tour Music Fest, il più grande contest europeo della musica emergente che si svolgerà a San Marino dal 27 Novembre al 2 dicembre. Per la sua 15a edizione, il Tour Music Fest festeggerà questo compleanno con il ritorno a San Marino, scelto nella duplice veste di location dell’evento e località da visitare e scoprire unendo così l’esperienza musicale a quella turistica in un periodo molto suggestivo come quello pre-natalizio.

Come ha illustrato il fondatore e ideatore del festival Gianluca Musso, l’obiettivo del contest è fare intraprendere un viaggio agli artisti affinché possano migliorarsi in una 6 giorni di full immersion. San Marino sarà il centro della musica emergente europea; infatti saranno 600 le formazioni artistiche e oltre 800 artisti provenienti da Austria, Germania, Italia, Polonia, San Marino, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna e Svizzera.

Diverse le location coinvolte tra le quali il Teatro Titano, la Sala Polivalente Little Tony e il Teatro Nuovo. In quest’ultima si svolgeranno, l’1 dicembre, lo spettacolo “Queen at the Opera” il più grande omaggio ai Queen mai realizzato e attualmente in tournée nei più grandi teatro italiani ed europei e, il 2 dicembre, la Finalissima europea del Tour Music Fest.

La Finalissima, che vedrà sul palco tutti i finalisti delle varie categorie, avrà inizio alle 21.00 e proporrà anche un gioco musicale. In giuria, fra gli altri Kara DioGuardi, ex giudice di American Idol nonché il terzo personaggio più importante della discografia americana, il Maestro Beppe Vessicchio e Monica Hill come giudice rappresentante per San Marino in qualità di Presidente della commissione internazionale del TMF.

È possibile acquistare le prevendite di entrambi gli spettacoli su TicketOne.

Tra i numerosissimi eventi del Tour Music Fest, in programma 15 Masterclass gratuite con personaggi fondamentali della musica italiana che contribuiranno a creare il percorso formativo degli allievi. Questi alcuni dei coach: i maestro Beppe Vessicchio, Kara Dioguardi, Francesco Rapaccioli (preparatore di Lazza e Irama), Ensi, Paola Folli, Monica Hill, DJ Mazay, Annalù (famosa influencer musicale) e molto altri professionisti del settore provenienti dai 9 paesi in gara.

Con oltre 7000 proposte ascoltate, 4 mesi di tour in 9 nazioni, e 33 città europee, per le selezioni dal vivo, il Tour Music Fest si conferma un evento formativo, professionale e di orientamento discografico per i giovani artisti emergenti.

Federico Pedini Amati – Segretario di Stato per il Turismo: “Presentiamo ancora una volta un prestigioso evento musicale, la musica ha il potere di unire le persone, di superare le barriere culturali e linguistiche, e di ispirare emozioni. Questo festival rappresenta anche un’opportunità turistica straordinaria per il richiamo di pubblico e partecipanti che garantisce. Sono grato agli organizzatori e a tutti gli artisti che prenderanno parte all’edizione 2023 di Tour Music Fest”.

Partner istituzionali: Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino e Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino.

Official Partners: Riunite, Algam Eko, Today, Rtv, Briidge, Vision Club, Inspired Nation.

Consulta qui il programma completo degli eventi gratuiti – Masterclass, incontri e Finali del music contest

