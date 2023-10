Inserimento di Coriano tra i comuni destinatari di finanziamenti. La dichiarazione del sindaco Gianluca Ugolini

Coriano, 4 ottobre 2023 – A distanza di meno di un mese dal mio incontro nella sede della Provincia con il commissario per la ricostruzione post alluvione, Francesco Paolo Figliuolo, è arrivata l’ottima notizia dell’inserimento di Coriano tra i comuni destinatari dei finanziamenti ricevuti dal governo per intervenire nelle zone più colpite dal maltempo del maggio scorso. Una risposta concreta e attesa, data in tempi brevi dal generale Figliuolo dopo la visita in provincia di Rimini e il sopralluogo dei suoi uomini anche sul territorio corianese che permetterà di mettere in sicurezza e di intervenire nelle aree più colpite a Cerasolo Ausa, a partire dalla zona artigianale con i gravi danni subiti dallo stabilimento Fontanot e le pesanti ripercussioni sulla viabilità, ai guadi di Ospedaletto e Pian della Pieve, Mulazzano e la zona prospiciente al Marano. Ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale il governo per il veloce riscontro avuto dopo l’incontro del 13 settembre, successivo ai sopralluoghi dei mesi scorsi del vice ministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, per aver accolto quindi tutte le nostre richieste. Appena avremo comunicazione dell’importo delle risorse destinate ci metteremo immediatamente al lavoro per ripristinare in completa sicurezza le frazioni e i luoghi danneggiati dall’alluvione.