Jacopo Frisoni trionfa nel Trofeo “Estate al tramonto”

Nel corso dell’ultimo fine settimana si è tenuto presso il bocciodromo federale di Borgo Maggiore il Trofeo “Estate al tramonto”, gara a calendario FIB Regionale, organizzato in collaborazione tra Federazione Sammarinese Bocce e Bocciofila Libertas. Jacopo Frisoni si è aggiudicato la vittoria in finale contro Fabio Ricchi, sfida terminata 12-10 per il sammarinese. Stefano Carli, terzo classificato, insieme a Matteo Albani, Giuseppe Frisoni e Daniele Glicerini della Bocciofila Libertas hanno vinto il proprio girone per accedere alle fasi finali del trofeo. Quarta posizione per Giacomo Perna.