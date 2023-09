Kata, sopralluogo a ex hotel Astor: spunti da nuove analisi

Il consulente dei genitori della bambina peruviana di 5 anni, il generale Luciano Garofano, si è recato nell’ex hotel con l’autorizzazione della Procura

Sulla scomparsa di Kata ci sarebbero “spunti interessanti per nuove analisi”. E’ quanto ha detto il generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, consulente dei genitori della bambina peruviana di 5 anni, scomparsa a Firenze il 10 giugno scorso, al termine del sopralluogo di questa mattina nell’ex hotel Astor, in cui la piccola viveva con il padre, la madre e un fratello più grande e dove abitavano altre decine di occupanti abusivi, soprattutto sudamericani e romeni. “Si tratta di elementi che possono aiutare, ma al momento non c’è una direzione nuova”.

Adnkronos