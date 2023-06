LA ‘CARICA DEI 101’: AVVIATA LA PRIMA FASE PER I PROGETTI CHE PARTECIPANO A NUOVE IDEE NUOVE IMPRESE

Rimini, 22 giugno 2023 – È entrata nel vivo la ventiduesima edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che supporta le idee innovative dando loro sostanza, cultura e connessioni e premia i progetti d’impresa più brillanti.

Sono 101 i progetti iscritti che giovedì scorso, nel Salone delle Feste di Palazzo Buonadrata, sede dell’associazione Nuove Idee Nuove Imprese, hanno preso parte all’avvio della prima parte di formazione. Ventidue di questi sono guidati da un capogruppo donna.

I partecipanti sono invece 179, provenienti in gran parte dall’Emilia – Romagna (109) ed in particolare dalla provincia di Rimini (26%), seguita da quella di Forlì-Cesena (14%). Numerosa anche la rappresentanza della Repubblica di San Marino, con 16 iscritti. In totale sono 16 le Regioni italiani rappresentate.

Il concorrente più giovane ha 15 anni e il più “anziano” 75, a dimostrazione del fatto che le buone idee non hanno età. La maggior parte dei partecipanti ha tra i 25 e i 34 anni (37%), ma molto rappresenta è anche la fascia d’età 18-24 anni, che rappresenta il 23% del totale.

Il 28% dei progetti presentati attiene alla categoria dei software, servizi informatici, portali web e marketplace. L’8% rientra nell’area della formazione e dei corsi sportivi e ricreativi, il 6% offre servizi legali e di consulenza aziendali, il 5% riguarda la sfera del marketing e della comunicazione e la stessa percentuale di progetti propongono innovazioni legati alle coltivazioni agricole o all’allevamento di animali, pesca ed acquacultura. Ma gli ambiti sono numerosi e diversificati: dalle attività editoriali e creazione di contenuti, alla raccolta dei rifiuti e recupero dei materiali, passando per servizi di trasporto persone e consegna di merci a domicilio.

AVVIATA LA PRIMA FASE DEL CONCORSO

Per tutti i progetti ammessi all’edizione 2023 di Nuove Idee Nuove Imprese è partita, nei giorni scorsi, la fase di formazione gratuita. Sono previste 16 ore di formazione in aula, con l’obiettivo di fornire ai concorrenti gli strumenti di base per affrontare il processo di sviluppo dell’idea imprenditoriale, alle quali si aggiungono attività, anch’esse gratuite, di orientamento e supporto.

Il primo incontro formativo si è aperto con i saluti del vicepresidente dell’associazione Leonardo Tagliante, l’introduzione della professoressa Paola Giuri e gli approfondimenti di Ugo Mende Donelli.

L’INDAGINE

L’utilità della formazione e dell’orientamento offerti da Nuove Idee Nuove Imprese è testimoniata da un’indagine che ha coinvolto le aziende nate o accelerate in seguito alla partecipazione alla business plan competition e tuttora attive.

La ricerca ha dimostrato un diffuso apprezzamento per la competizione Nuove Idee Nuove Imprese, sia per l’esperienza formativa che per le opportunità di networking e la vicinanza con le aziende del territorio. il 52,5% degli intervistati ritiene molto utile la partecipazione e il 45,8% la reputa abbastanza utile. Sono emersi anche preziosi suggerimenti, in particolare il bisogno di affiancamento e supporto anche negli anni successivi alla nascita.

SOCI E PARTNER

Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.

L’iniziativa beneficia del contributo economico di RivieraBanca, Deloitte & Touche SpA., Studio Skema e Crèdit Agricole che forniscono anche sostegno didattico e tecnico-scientifico.

Importante anche il supporto dei partner Cesena Lab, Romagna Tech, Soroptimist Rimini, ART-ER, Tecnopolo di Rimini, Prospectra, Fattor Comune, Simple Networks e Zeitgroup.

PATROCINI

Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il Commercio, il Lavoro, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa della Repubblica di San Marino;

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione e i Rapporti con l’AASS; Comune di Rimini.

