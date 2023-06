(©GerrOtto@Photo)

La San Marino Academy comunica che Emanuele Iencinella non sarà alla guida della Primavera Femminile nella stagione 2023-24. Il club ringrazia il tecnico marchigiano che ha ottenuto un’importante e prestigiosa salvezza nel Campionato Primavera Femminile 1 nel corso della passata stagione, contribuendo alla crescita di tante giovani calciatrici della San Marino Academy. Per questo, e non solo, la società augura il meglio per il proseguo della sua già brillante carriera.