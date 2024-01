La Scuderia San Marino festeggia i suoi piloti e si prepara per un grande 2024

A ridosso della stagione 2024, la Scuderia San Marino ha recentemente celebrato i suoi piloti con un evento conviviale al ristorante Due Archi di Fiorentino. Il presidente della Scuderia, Roberto Selva, ha aperto la serata ringraziando tutti i partecipanti, seguito dalle premiazioni.

I kartisti hanno avuto l’onore di inaugurare le premiazioni, con particolare attenzione ai giovani piloti che hanno ottenuto eccellenti risultati nei campionati italiani. Tra i più notevoli, Lorenzo Leardini ha vinto nella categoria MINI GR 3 Coppa Italia Zona 3 e Nicolas Tagliaferri nella 60 MINI Coppa Italia Zona 3. Giacomo Marchioro ha ottenuto un terzo posto nel Campionato Italiano Rotax Max e un bronzo nel Campionato MINI Italia a Imola. Anche Alessandro Pedini Amati e Lorenzo Cheli hanno conseguito risultati degni di nota nel campionato Easykart.

Mattia Drudi, pur assente, è stato celebrato per la sua vittoria nella classifica Sprint del GT World Challenge. Anche Davide e Paolo Meloni sono stati premiati per i loro risultati nel GT4, così come il Team W&D per il quarto posto nel campionato a squadre. Luciano e Donovan Privitelio hanno ricevuto riconoscimenti per la loro vittoria nella classe LC del Super Trofeo Lamborghini Europa, mentre Emanuel Colombini e Emanuele Zonzini, assenti, sono stati menzionati per il loro terzo posto nella classe Pro-AM. Anche Stefano Valli, vincitore del National GT Challenge, è stato riconosciuto nonostante la sua assenza.

La serata ha dato ampio spazio ai rallysti e alle gesta nel rally storico. Corrado Costa, Domenico Mularoni, Nemo Mazza, Marco Cavalli, Bruno Pelliccioni, Stefano Camporesi e Pietro Rossi sono stati premiati per i loro risultati nel CIRAT, contribuendo al terzo posto della Scuderia San Marino nella Coppa Scuderie. Federico Alessandrini ha ricevuto una menzione d’onore come navigatore, e Epic Rally Tribe, rappresentato da Lorenzo Tinozzi e Marco Tordi, è stato celebrato per il suo lavoro nel raccontare le gesta dei piloti di rally.

Tra i giornalisti presenti, Leo Todisco Grande e Fabio Villa hanno rappresentato il giornalismo italiano dedicato ai motori.

Nella categoria moderna, sono stati premiati Daiana Darderi e Riccardo Rigo, vincitori nella classe N5 del Campionato Italiano Rally Terra; Simone Temeroli e Gianluca Mainardi, terzi nel Campionato Raceday; Samanta Grossi per la vittoria nella classe RALLY4 nel CRZ; e Diego Zanotti per la sua partecipazione nel CIRT. Jader Vagnini e Massimo Bizzocchi sono stati menzionati per i loro risultati nel CIRT e nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

La serata si è conclusa con l’annuncio dei tre appuntamenti classici della Scuderia San Marino: Rally Bianco Azzurro (27-28 aprile), Circuito San Marino (3-4 agosto) e Ronde Halloween (2-3 novembre).