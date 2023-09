Lezioni di buonismo. Gualtieri porta gli studenti in gita a Lampedusa: “Viaggio didattico” … di Paolo Forcellini

Lezioni di buonismo. Gualtieri porta gli studenti in gita a Lampedusa: “Viaggio didattico” ( Libero.it)

Leggere che Gualtieri porta gli studenti a Lampedusa per far vedere loro cos’é l’accoglienza sia il massimo della stupidaggine che possa esprimere un sinistrato. Ormai questa sinistra non sa più cosa inventarsi .

Vuol convincere gli italiani che é un bene ad africanizzare il belpaese dove gli stranieri in pochi anni saranno proprio gli italiani.

Stanno svendendo millenni di storia di una grande Nazione per una becera ideologia, in cui lo stesso mondo operaio, che dovrebbe rappresentare, rifiuta di riconoscersi.