Libera, PSD e PS: Una linea comune per affrontare le sfide che attendono San Marino

I partiti Libera, Partito Socialista Democratico (PSD) e Partito Socialista (PS) sono al lavoro per delineare una linea programmatica comune, focalizzata su un’efficace collaborazione per affrontare le sfide che attendono San Marino: il carovita, la denatalità, le questioni abitative, l’equità, il riordino del sistema socio-sanitario, il fenomeno dei giovani che lasciano il paese, la necessità di una gestione sostenibile del debito estero, la transizione ecologica, l’assenza di una architettura di sviluppo economico robusta.

In particolare, ci troviamo di fronte alla sfida della transizione europeista finalizzata con determinazione in questa legislatura, che va gestita con chiarezza, in modo armonico e adatto alle specificità del nostro Paese.

Per far questo saranno tre i gruppi di lavoro, che saranno aperti a tutti coloro che vorranno partecipare:

-attuazione, conoscenza e trasparenza sull’ Accordo di Associazione con l’Unione Europa;

-sanità, scuola, inclusione sociale e rafforzamento delle politiche di welfare;

-sviluppo sostenibile e gestione virtuosa del debito.

L’obiettivo di questi gruppi di lavoro è duplice: da un lato, intendono formulare proposte concrete e realizzabili; dall’altro, aspirano a creare un terreno comune per il futuro governo basato sul comune desiderio di servire al meglio gli interessi di San Marino. Nei prossimi giorni, si prevede l’avvio di un dialogo costruttivo con le associazioni di categoria e le rappresentanze sindacali, per assicurare che il programma di governo sia quanto più ancorato alla realtà e rispondente alle esigenze del Paese. Questo processo rappresenta un impegno significativo da parte delle tre forze politiche nel lavorare insieme per il bene comune, all’insegna del riformismo e dell’innovazione.

Libera



Psd

Ps