Martedì 13 giugno allerta meteo per temporali e criticità persistenti

Per martedì 13 giugno è stata emessa l’allerta meteo n.089/2023 valida sul territorio regionale dell’Emilia-Romagna per temporali, criticità idraulica ed idrogeologica

Per la giornata di martedì 13 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni più intensi sono previsti ad iniziare dalle ore pomeridiane e saranno più probabili lungo i rilievi.

Potranno verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, ruscellamenti lungo i versanti e localizzati fenomeni franosi.

Con particolare riferimento al settore centro-orientale non si escludono allagamenti delle aree urbane dovuti al non totale ripristino della rete fognaria e nella parte collinare permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane.

Il Centro Funzionale Regionale e l’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile emettono:

— allerta gialla per temporali su tutto il territorio;

— allerta gialla per criticità idraulica sulle zone A2, B1, C2;

— allerta gialla per criticità idrogeologica sulle zone A2, B1, C2.

Zone interessate: tutto il territorio regionale.

Tendenza per le successive 48 ore: attenuazione.

Documentazione dell’allerta.