MISANO. TURISMO ACCESSIBILE: QUESTA MATTINA UN INCONTRO PER ILLUSTRARE LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

Misano Adriatico – “Turismo accessibile: un’opportunità per le imprese della Romagna”: è il titolo dell’incontro in programma lunedì mattina, questa mattina, alle 10:30, nella Biblioteca Comunale di Misano Adriatico, e rivolto in particolare agli operatori turistici.

Nel corso della mattinata sarà presentato il progetto “In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me”, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. L’iniziativa regionale intende promuovere il turismo accessibile ed accompagnare gli operatori verso le nuove opportunità offerte da questo mercato attraverso finanziamenti e un programma di formazione e consulenza.

Le finalità e gli strumenti del progetto saranno illustrati insieme alla campagna di comunicazione “Welcome Everybody” da rappresentanti dello staff di progetto della Regione Emilia – Romagna, di CERPA Italia Onlus e ATP Servizi Emilia – Romagna.

A fare gli onori di casa ci sarà l’Assessore al Demanio Manuela Tonini che presenterà le azioni che il Comune di Misano Adriatico ha intrapreso nell’ambito del progetto. In particolare, in estate sono state acquistate quattro ‘sedie job’ che sono state messe a disposizione delle strutture turistiche per accogliere e agevolare i turisti diversamente abili e i loro famigliari o accompagnatori, pedane in plastica antiscivolo per l’accesso alla spiaggia e pedane utili alla sistemazione di camminamenti esistenti.

