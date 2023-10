Nel weekend arriverà la pioggia. Tempo ancora stabile nel corso dei prossimi giorni ma con graduale calo delle temperature

AGI – La prima decade di ottobre si chiude all’insegna del caldo con massime da record su diverse città come Torino, Modena, Firenze, Viterbo e Roma. Tempo ancora stabile nel corso dei prossimi giorni ma con graduale calo delle temperature.

Con l’arrivo del secondo weekend del mese l’anticiclone presente sul Mediterraneo potrebbe iniziare a cedere. Condizioni meteo che si farebbero più instabili anche in Italia con il transito di corpi nuvolosi associati a prime precipitazioni sparse.

Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per l’inizio della prossima settimana mostrano invece un peggioramento meteo più corposo e di stampo prettamente autunnali, ovviamente tale tendenza sarà da confermare nei prossimi giorni. Diversi modelli ipotizzano a seguire anche l’arrivo di aria più fredda verso il Mediterraneo.

Al Nord

Tempo asciutto al mattino con velature in transito e banchi di nebbia lungo il delta del Po. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza di nuvolosità.

Al Centro

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sui settori tirrenici. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati.

In serata non sono previste variazioni di rilievo.

Al sud e sulle isole

Alta pressione che porta tempo asciutto al Sud con cieli in prevalenza sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni. Nessuna variazione in serata e nottata. Temperature minime in diminuzione al centro-nord, stabili o in rialzo al sud. Massime in generale calo, salvo una lieve flessione positiva al sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Tempo asciutto al mattino con cieli sereni, ma anche banchi di nebbia lungo il delta del Po e nubi basse sulla Liguria. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni e disturbi da nuvolosità bassa su Liguria e settori adriatici.

Al Centro

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sulla Toscana. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con cieli in prevalenza sereni e nubi basse sulle coste adriatiche.

Al sud e sulle isole

Al mattino tempo stabile e asciutto sulle regioni meridionali con cieli sereni e locali addensamenti sui settori costieri. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali nelle zone interne della Calabria e fenomeni isolati anche su quelli della Basilicata e della Sicilia, soleggiato altrove. In serata tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime in calo al Centro-Nord e stazionarie o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale diminuzione su tutta l’Italia.

AGI