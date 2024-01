Pesaro. Un ramo rompe il finestrino di un autobus: paura per i passeggeri e traffico in tilt

Incidente stradale a Pesaro questa mattina: un autobus ha colpito un ramo tagliato nel centro di via del Rinascimento. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 lungo il percorso che dall’autostazione di piazzale Falcone e Borsellino porta a piazzale Lazzarini. La causa del sinistro è da attribuire ai lavori in corso sul passaggio sopraelevato Giorgio de Sabbata. Secondo le indagini, i jersey in cemento posti dagli operai, sebbene correttamente posizionati per consentire il passaggio delle automobili, hanno impedito il transito degli autobus. L’autista della linea rossa proveniente da Urbino non è riuscito a compiere correttamente la curva, causando la rottura del finestrino. Sul posto sono intervenuti immediatamente la polizia locale e il responsabile degli autisti, che ha avuto modo di discutere con gli operai coinvolti.