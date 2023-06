PIAZZA VERDI: 37ENNE ITALIANA ARRESTATA DAI CARABINIERI PER TENTATO FURTO AGGRAVATO

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato una 37enne italiana, residente ad Arona (NO), per tentato furto aggravato. E’ successo alle ore 21:00 del 10 giugno, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che il dipendente di un ristorante situato a Piazza Verdi aveva sorpreso una donna che era entrata in un’area del locale riservata al personale e stava rubando due bottiglie di liquori. La donna all’arrivo dei Carabinieri non ha opposto resistenza ed è stata identificata in una 37enne italiana, gravata da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e già sottoposta alla misura di prevenzione dell’avviso orale. La refurtiva, del valore di 25 euro, è stata restituita al proprietario del ristorante. La donna aveva con sé altresì, un coltello a serramanico e un paio di forbici, entrambi sottoposti a sequestro. La 37enne, arrestata dai Carabinieri in flagranza per tentato furto è stata poi rimessa in libertà non essendo state ravvisate nei suoi confronti specifiche esigenze cautelari.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna