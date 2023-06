Poste San Marino. Emissione numismatica giugno 2023: due nuove monete in argento proof

San Marino emetterà due nuove monete in argento proof, una sarà dedicata ai 30 anni degli Internazionali di tennis, l’altra al 15esimo anniversario dell’inserimento di San Marino nel Patrimonio UNESCO

Il prossimo 27 giugno la Repubblica di San Marino metterà in circolazione due monete d’argento versione proof da 5 e 10 euro, rispettivamente dedicate alla “30a edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open” e al “15° anniversario dell’inserimento nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO del Centro Storico e del Monte Titano di San Marino”

La moneta da 5 euro (argento 925 ‰, peso 18 g., diametro 32mm) viene emessa in 2500 esemplari in occasione della 30a edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open che si terrà dal 31 luglio al 6 agosto 2023 e celebrerà un evento sportivo unanimemente apprezzato dai sammarinesi e dagli appassionati di tennis. Proprio nell’anno in cui la Federazione Sammarinese Tennis, organizzatrice dell’evento, celebrerà il traguardo delle 30 edizioni, l’evento si appresta a compiere un decisivo salto di qualità grazie alla promozione a ATP125, categoria top per i tornei di livello Challenger. La moneta coniata dalla Repubblica di San Marino presenta sul rovescio una figura, un tennista, che sta per colpire con la racchetta una pallina, alla quale è stato applicato il colore giallo e la scritta TENNIS 2023. Sul dritto lo stemma della Repubblica di San Marino. Completano la moneta i nomi delle autrici dei bozzetti: Antonella Napolione per il dritto e Daniela Longo per il rovescio.

La moneta da 10 euro (argento 925 ‰, peso 22,4 g., diametro 34mm) celebra l’alto valore simbolico rappresentato dall’iscrizione del Centro Storico di San Marino e del Monte Titano nella Lista del Patrimonio dell’Umanità, il 7 luglio 2008, adottando la seguente dichiarazione: “San Marino è una delle più antiche Repubbliche del mondo e l’unica città-Stato che sussiste, rappresentando una tappa importante dello sviluppo dei modelli democratici in Europa e in tutto il mondo, San Marino e il Monte Titano costituiscono una testimonianza eccezionale dell’istituzione di una democrazia rappresentativa fondata sull’autonomia civica e l’autogoverno”. Il bozzetto scelto mostra una veduta del Monte Titano con un’elettromotrice del trenino della Ferrovia Elettrica San Marino-Rimini, che partiva dal Centro Storico di San Marino Patrimonio dell’Umanità UNESCO, in transito su un viadotto. Completano il rovescio le legende “SAN MARINO” e “NELL’UNESCO 2008-2023”; in basso al centro il valore 10 EURO e a sinistra il nome dell’autrice “A. NAPOLIONE”. Sul dritto lo stemma della Repubblica di San Marino. Ne saranno prodotti 2500 esemplari.

San Marino, 5 giugno 2023