Ragazzina investita dall’autobus, è grave.

La giovane ricoverata non sarebbe in pericolo di vita

Una ragazzina minorenne è stata investita da un autobus della linea urbana 5 di Seta a Reggio Emilia, intorno alle 13.15.

Le sue condizioni sono gravi.

Stando alle prime ricostruzioni la giovane stava attraversando a piedi la strada in via Martiri della Bettola, all’incrocio con via Guittone d’Arezzo, quando il mezzo l’ha travolta.

La giovane avrebbe attraversato la strada, mentre il semaforo per il bus era verde. Sul posto dopo poco sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l’adolescente al pronto soccorso dell’ospedale in condizioni serie. Non sarebbe in pericolo di vita.

Le immagini del sistema di videosorveglianza del mezzo sono state messe a disposizione delle forze dell’ordine. Sul posto è stato inviato un mezzo sostitutivo per completare la corsa, nell’ora di punta. Ora sull’episodio indaga la polizia locale.

Anche Seta ha aperto un’indagine interna per chiarire la dinamica.

Ansa