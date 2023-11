RETE sull’astensione di San Marino alla risoluzione ONU: grave errore di politica estera 

Rimaniamo esterrefatti dalle dichiarazioni del Segretario agli Esteri Beccari che, candidamente, giustifica il voto di astensione di San Marino all’ONU sulla risoluzione “Protezione dei civili e rispetto degli obblighi legali e umanitari”.

Una risoluzione in cui l’Assemblea Generale dell’Onu esprime profonda preoccupazione per l’escalation di violenza e il grave deterioramento della situazione nella Striscia di Gaza, nei Territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme est e in Israele; in cui condanna gli attacchi di violenza contro i civili Palestinesi ed Israeliani. Una risoluzione in cui si chiede la cessazione delle ostilità, il rilascio di tutti gli ostaggi, una tregua umanitaria; in cui si richiede ad entrambe le parti di rispettare gli obblighi internazionali incluse le leggi sui diritti civili e umanitari, lo stabilimento di corridoi umanitari anche per permettere alla Croce Rossa e alle organizzazioni internazionali di portare soccorso nella striscia di Gaza e che richiama la necessità di applicazione della soluzione “due popoli, due Stati”.

Insomma, una risoluzione che va esattamente nel solco del mandato conferito dal Consiglio Grande e Generale, con l’ordine del giorno del 23 ottobre scorso. Ordine del giorno che, esattamente come la risoluzione dell’Onu, mette al centro i civili e la loro necessità, garantita dal diritto internazionale, di poter esser soccorsi.

L’astensione della Repubblica di San Marino a tale risoluzione rappresenta pertanto, a nostro avviso, una deplorevole inosservanza del mandato assegnato dal Consiglio Grande e Generale nonché un grave errore di politica estera che, in questa fase, dovrebbe preoccuparsi unicamente di contribuire, nelle sedi internazionali, a lavorare per la protezione dei civili invece che buttare benzina sul fuoco di un conflitto che pare non avere fine.

Movimento RETE