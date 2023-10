RIAPRE LA CASA SCOUT DI TORRIANA. Quasi 200 mila euro di lavori e 150 ancora da pagare

Oltre 3.700 Kg di ferro e acciaio, 45 metri cubi di cemento ed intonaci e ancora 340 i metri quadrati oggetto d’intervento per il consolidamento strutturale. Sono questi i numeri di quasi due anni di lavori per ristrutturare la casa scout di Torriana, edificio di proprietà della Parrocchia di Santa Lucia di Savignano sul Rubicone nel comune di Poggio Torriana, luogo a disposizione di tutti i gruppi scout del circondario e non solo. Negli anni ha accolto le attività più disparate: meta di incontri nazionali scout, giornate di educazione ambientale con le scuole, sede di corsi d’aggiornamento per protezione civile e croce rossa, luogo di campi scuola di parrocchie e associazioni sportive e tanto altro. L’intervento ha visto protagonista il gruppo Scout Savignano 1 al quale è affidata la struttura. Mentre il gruppo scout si è attivato con una campagna di autofinanziamento raccogliendo da inizio 2023 quasi 50.000,00€, la proprietà si è fatta carico di un mutuo di 150.000,00€ per portare a termine l’opera. Altri generosi aiuti sono arrivati da Unica Reti SPA e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, tramite l’associazione tra fondazioni di origine bancaria dell’Emilia Romagna, con un progetto specifico per il rifacimento degli impianti. L’intervento ha avuto un costo di quasi 200 mila euro, nonostante ne fossero previsti 170. Malgrado l’aumento dei prezzi e gli imprevisti di cantiere, ci si può ritenere soddisfatti del risultato ottenuto visti anche i lavori extra realizzati. Avuto modo di constatare che con le abbondanti piogge, come quelle avvenute in primavera, il consolidamento sarebbe stato nel tempo vanificato senza un’azione di drenaggio, si è provveduto alla realizzazione di nuove griglie di scolo e di una canalizzazione delle acque piovane. Oltre a ciò si è provveduto a riattivare il pozzo presente nel parco per permettere l’irrigazione nella torrida stagione estiva.

Domenica 15 Ottobre alla presenza di Mons. Nicolò Anselmi, delle autorità e di tutto il gruppo Savignano 1 e dei loro famigliari si è compiuta la cerimonia di inaugurazione, la santa messa e il momento di rinfresco.

L’impegno svolto per la Casa Scout non è ancora terminato: sarà necessario onorare il mutuo contratto nei prossimi dieci anni che con i tassi attuali, prevede oltre 50mila euro di soli interessi. Per questo tutti coloro che sono interessati a contribuire al mantenimento di questa struttura sono i benvenuti. Si cercano anche volontari che aiutino nei lavori di manutenzione della casa e degli oltre 3 ettari di parco. Per donazioni o disponibilità ci si può rivolgere scrivendo a casascoutorriana@gmail.com

Nelle foto il momento del taglio del nastro e alcuni scatti del pomeriggio di apertura delle attività del gruppo Savignano 1