Incendio la notte scorsa in via Calabria a Riccione: a prendere fuoco due auto, una Lancia Y e una Panda parcheggiate una vicino all’altra.

L’episodio è successo intorno alle 23.30 di ieri, lunedì 2 ottobre. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Riccione. Le due auto sono danneggiate ma non distrutte. I pompieri hanno lavorato per circa un’ora per la messa in sicurezza dei mezzi. Non viene esclusa la natura dolosa dell’incendio, dunque sull’episodio indagano i Carabinieri.