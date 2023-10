RIMINI. ALL’EX CINEMA ASTORIA IL SOUND UNICO DI INTERIORS – SABATO 7 OTTOBRE UNA SERATA IN MUSICA CON ERICA SCHERL E VALERIO CORZANI

Rimini, 5 ottobre 2023 – Rimini Jazz Club in collaborazione con Meraveja, torna all’Ex Cinema Astoria di Rimini, all’interno del cartellone di eventi di Ritorno all’Astoria, il progetto partecipativo con capofila il Comune di Rimini.

Sabato 7 ottobre dalle ore 21 si aprono le porte per una serata di musica con il sound di INTERIORS, il duo formato da Erica Scherl (violino, tastiera, effetti e looper) e Valerio Corzani (basso elettrico, voce, devices elettronici).

“Interiors” è un viaggio che unisce elettronico e analogico e cavalca il ritmo senza mai abusarne.

Valerio Corzani ed Erica Scherl mettono in moto un tracciato pieno di fibrillazioni e sorprese, creando spesso un forte connubio con suggestioni visive, come quelle dei super8 sperimentali di Derek Jarman, o dei film del regista franco canadese Yann Arthus-Bertrand.

Arredamenti sonori per ambienti che fluttuano e si trasformano. Corrispondenze d’amorosi sensi, ipotesi di corteggiamenti tra coppie di elementi mai scontate: il violino e il basso, il legno e il magnete, le frequenze e i chip, le immagini e i suoni, i cerchi ritmici e le fughe solistiche…

OVERTONES è il loro nuovo doppio album, un lavoro fatto di pannelli acustici e squarci dub, improvvisazioni di taglio jazz, collage timbrici che sfiorano il glitch, sfumature etniche, groove ossessivi stemperati dal violino di Erica Scherl, corde acide arrotondate dai bassi profondi di Valerio Corzani.

Erica Sherl è violinista di formazione classica, approfondisce l’interesse per molteplici generi musicali che vanno dalla musica antica con strumenti originali (La Rossignol, I Furiosi Affetti) al flamenco (Flamenquevive, fonda il gruppo Alboreo), dall’improvvisazione al repertorio contemporaneo (“Les violons d’Ingres” con Claudia Cancellotti, Violongeria, Fontanamix, Stenopeica), e all’elettronica, collaborando sia dal vivo che in ambito discografico, con molti dei musicisti più significativi della scena improvvisativa (fra gli altri Tristan Honsinger, Domenico Caliri, Mauro Campobasso, Luigi Cinque, Barbara De Dominicis, Paolo Damiani, Claudio Milano e molti altri). Frequente l’attività performativa e l’interazione con compagnie di danza e teatro attraverso la composizione istantanea e la creazione di musiche originali (Cantharide, Gohatto). Dal 2012 assieme a Valerio Corzani porta avanti il progetto Interiors, che unisce linguaggio elettronico, analogico e ricerca ritmica e dal 2019 guida con Valerio Corzani e Gianfranco De Franco il trio Shuttle. Svolge un’intensa e multiforme attività concertistica internazionale, che la porta ad approfondire la sua curiosità per l’incontro con diverse culture e mondi musicali.

Valerio Corzani è musicista, autore e conduttore radiofonico, giornalista e fotografo. In qualità di musicista è stato il bassista dei Mau Mau (“Sauta Rabel” e “Bass Paradis” gli album nei quali ha suonato oltre ad aver condiviso con il gruppo decine di tour in tutta Europa), il co-leader dei Mazapegul (“Controdanza” e “Piccolo canto Nomade”) e de Gli Ex (“Canzoni della Penombra”, “Primavera Autunno Inverno”), il produttore e l’autore testi dei Daunbailò (“Daunbailò”). Oggi guida il progetto elettronico Interiors, insieme ad Erica Scherl, il combo world-reggae Caracas, al fianco del polistrumentista Stefano Saletti, il trio Shuttle insieme a Erica Scherl e Gianfranco de Franco. A partire dalla primavera 2015 Teresa De Sio gli ha chiesto di creare gli ambienti sonori e di suonare live nello spettacolo “L’attentissima”. Nel 2018 si è strutturata una fertile collaborazione con il musicista Luigi Cinque col quale ha condiviso omaggi musicali alla figura di Antonio Infantino e reading poetico-musicali (“Arianna” con Nanni Balestrini, Ilaria Drago e Fabrizio Bosso). Nel corso della sua attività di musicista ha suonato tra gli altri con Marc Ribot, Roy Paci, Jimmy Villotti, Dodi Moscati, Andy J. Forest, Gabriella Ferri, Simone Zanchini, Riccardo Tesi, Antonio Infantino, Mauro Ottolini, Serena Fortebraccio, Boris Savoldelli, Dead Cat In A Bag, Riccardo Fassi, Antonello Salis, Badara Seck, Giorgio Licalzi, Mauro Campobasso, Canio Loguercio.

L’appuntamento è all’Ex Cinema Astoria in Via Euterpe, 15 a RIMINI.

Ingresso con contributo di 10 Euro. Servizio bar a cura di Evelyn Cafè Bistrot di Rimini

Informazioni: riminijazzclub@gmail.com – 340.2855173