Rimini. Condannato a 24 anni e due mesi Maximo Aldana De La Cruz, uccise l’ex compagna con 21 coltellate

Maximo Aldana De La Cruz, il 55enne responsabile dell’omicidio dell’ex compagna Noelia Rodriguez, è stato condannato a 24 anni e due mesi di reclusione. La sentenza di prima grado è stata emessa nel tardo pomeriggio di ieri. Il tragico fatto di cronaca nera risale al 19 maggio del 2022 a Rimini.

La Corte d’Assise, presieduta dal giudice Fiorella Casadei, ha escluso i motivi abietti e futili, così come la crudeltà, ma ha considerato l’aggravante del legame familiare e ha riconosciuto le attenuanti generiche. Durante le discussioni, i sostituti procuratori Davide Ercolani e Stefano Celli avevano richiesto l’ergastolo. Inoltre, è stato stabilito un risarcimento provvisorio di 50mila euro per la parte civile.

L’omicidio è avvenuto in un appartamento di via Dario Campana, dove l’uomo si era presentato con un anello per chiedere alla vittima di sposarlo, nella speranza di riconciliarsi. Di fronte al rifiuto della donna, l’uomo l’ha attaccata ripetutamente con un coltello, sotto gli occhi della figlia.

I familiari di Noelia sono arrabbiati e si sentono umiliati, considerando la sentenza ingiusta.