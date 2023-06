Rimini. Dà in escandescenza al pronto soccorso: arrestato dalla Polizia di Stato

Il personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino marocchino, senza fissa dimora, per il reato di Danneggiamento aggravato e Resistenza a Pubblico Ufficiale.

Verso le ore 01.15 circa una volante della Questura di Rimini è intervenuta presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Rimini, in quanto personale sanitario segnalava la presenza di un soggetto molesto che interrompeva le attività di Pronto Soccorso.

Giunti sul posto gli operatori individuavano il soggetto, che era già stato bloccato, in un evidente stato di agitazione. Gli agenti prendevano contatti con i richiedenti i quali riferivano che l’uomo era giunto in Pronto Soccorso e mentre si trovava nella postazione del triage infastidiva una paziente anziana, dopodiché si accendeva una sigaretta e proprio per questo veniva allontanato all’esterno. Improvvisamente lo stesso rientrava in pronto Soccorso e colpiva con un pugno violento il vetro divisorio del triage danneggiandolo.

Il comportamento aggressivo dell’uomo, inoltre, causava l’interruzione temporanea del servizio di triage.

In considerazione dei fatti accaduti, il soggetto veniva accompagnato in Questura dove, in seguito ad accertamenti effettuati, emergeva che il nome dichiarato non corrispondeva a quello a lui realmente appartenente. Nelle fasi di accertamenti eseguite dagli agenti, lo straniero, inoltre, tentava di colpire con uno schiaffo al volto uno di loro, che fortunatamente schivava il colpo ed assumeva comportamenti ostili nei loro confronti.

L’uomo, visti i comportamenti veniva tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo fissato per la giornata odierna.

Inoltre, veniva deferito in stato di libertà per il Reato di Interruzione di pubblico servizio e False dichiarazioni sull’identità propria.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.