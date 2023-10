Rimini. Donna incastrata nel box doccia, l’intervento dei vigili del fuoco

Momenti di paura per una donna riminese che nella notte tra sabato e domenica, dopo aver avuto un malore, è rimasta incastrata nel box doccia di casa sua, al secondo piano. L’aiuto dei familiari e dei sanitari del Pronto Soccorso non è stato sufficiente per liberarla, per cui si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Successivamente la donna è stata tranquillizzata e accompagnata al piano terra, dove l’ambulanza del 118 la attendeva per portarla in ospedale. La signora non è mai stata in pericolo di vita.