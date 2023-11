Rimini. DUE PREMI NAZIONALI AL GRUPPO SGR: ‘BEST MANAGED COMPANIES DI DELOITTE PRIVATE’ E ‘BEST EMPLOYERS D’ITALIA’

Il primo posiziona l’azienda riminese fra le 79 eccellenze dell’imprenditoria italiana;

il secondo fra le migliori aziende nelle quali lavorare, secondo le risposte degli stessi lavoratori

Rimini, 31 ottobre 2023 – Due prestigiosi riconoscimenti sono stati consegnati al Gruppo SGR: il Best Managed Companies Award per la qualità generale dell’azienda, nella elite dell’eccellenza italiana e il Best Employers d’Italia, al termine di un sondaggio fra i lavoratori che evidenziano le migliori aziende nelle quali lavorare.

“Siamo orgogliosi e felici – il commento di Micaela Dionigi, presidente del Gruppo SGR – perché si tratta di premi prestigiosi che ci riconoscono l’impegno costante nel qualificare azienda e lavoro, tanto più in un settore come quello della fornitura di gas e luce, nel quale la qualità aziendale si riversa sui clienti. Operiamo in un contesto dominato da turbolenze mondiali che hanno messo in crisi tante aziende della nostra filiera. Gruppo SGR è comunque cresciuto, grazie proprio alla qualità manageriale orientata all’innovazione e a quella espressa dai lavoratori delle nostre aziende”.

Gruppo SGR è quindi tra le vincitrici della sesta edizione del Best Managed Companies Award. Il premio, ritirato ieri a Milano dal Direttore Generale Demis Diotallevi, riconosce le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di ALTIS – Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ELITE-Gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria.

Gruppo SGR per il quarto anno consecutivo ha ricevuto un premio che lo segnala le 79 eccellenze dell’imprenditoria italiana, protagoniste grazie a capacità manageriali in uno scenario internazionale complesso, capaci di essere competitive e attrattive sul mercato facendo leva sulle giuste risorse, competenze e investimenti, ponendo attenzione ai talenti in azienda.

Il secondo riconoscimento di rilievo arriva dalla rilevazione condotta nell’ambito di Best Employers d’Italia, il grande sondaggio web che ha riguardato il mondo dei lavoratori e coinvolto anche i lettori del Corriere della Sera, organizzato dalla piattaforma Statista che raccoglie e analizza dati economici. Nel settore ‘Materie Prime, Energia, Approvvigionamento e Smaltimento’ Gruppo SGR s’è classificata al quarto posto dopo Terna, Enel, A2A e prima di Acea, Edison e Eni.

Comunicato Stampa