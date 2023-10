Rimini. Edilizia scolastica e Pnrr: la Giunta approva i progetti definitivi dei tre nuovi asili nido Pollicino a Marebello, Peter Pan a Viserba e Girotondo tra via Marecchiese e via Codazzi

Avanza il percorso verso gli interventi di edilizia scolastica che il Comune di Rimini ha scelto di realizzare attraverso le risorse europee messe a disposizione dal Pnrr. L’autunno 2023 segnerà l’avvio delle opere di realizzazione dei tre nuovi asili nido finanziati per un valore complessivo di oltre 7 milioni di euro: il Pollicino al Parco Pertini a Marebello, il Girotondo in via Codazzi e la ricostruzione dell’asilo nido Peter Pan a Viserba. Strutture sempre più belle, sicure, sostenibili, accoglienti e innovative.

Nella seduta di questa mattina, la Giunta Comunale ha compiuto un ulteriore passo avanti approvando i progetti definitivi dei tre nuovi asili candidati e ammessi a finanziamento che hanno l’obiettivo di rinnovare il patrimonio di strutture scolastiche del territorio, nell’ottica di favorire la fruibilità dei servizi educativi, inserirli adeguatamente nel contesto ambientale in cui si calano e stimolare nuove forme di didattica.

Tutte le nuove strutture scolastiche saranno realizzate adottando le ultime e più avanzate tecnologie costruttive, utilizzando materiali di bioedilizia, perseguendo i più elevati standard di sicurezza sismica e le migliori prestazioni energetiche, a consumo quasi zero (near zero energy building), modello che l’Amministrazione sta perseguendo per ogni nuova costruzione. Ogni struttura scolastica accoglierà 4 sezioni.

Il crono programma è dettato dalle tempistiche previste dal Pnrr, con l’obbligo di iniziare i lavori a novembre 2023 e di completare i lavori entro novembre 2025. Le nuove scuole dovranno essere operative per l’anno scolastico 2026-2027.

Il nuovo asilo nido Pollicino al Parco Pertini di Marebello potrà accogliere tra 75 a 84 bambini, suddivisi in quattro sezioni. La struttura si caratterizzerà per la sua particolare forma circolare e per la modularità degli ambienti, capaci di configurare uno spazio flessibile e adattabile alle varie funzioni e ai possibili approcci pedagogici. L’asilo sarà accessibile direttamente dal Parco attraverso un percorso pedonale ad hoc. L’investimento previsto e coperto dalle risorse del Pnrr è di 1.845.600 euro.

Il nuovo asilo nido Girotondo sorgerà tra via Marecchiese e via Codazzi, nello spazio che era occupato dalla vecchia scuola Primaria “Montessori” per la quale stanno per essere attivate le procedure per la demolizione. Con la ricostruzione e ampliamento della struttura si potranno accogliere fino a 84 bambini suddivisi in quattro sezioni. Il progetto prevede spazi aggiuntivi, come un’agorà, per connettere le aule annullando la distinzione tra spazi connettivi e ambienti didattici. Il parco che circonda il plesso sarà utilizzato e pensato per essere la naturale estensione degli spazi interni, diventando un giardino didattico dedicato con installazioni e orti. Il costo totale dell’intervento è di 2.938.032 euro.

Il progetto che interessa l’asilo nido “Peter Pan” di Viserba prevede la demolizione e ricostruzione con ampliamento della struttura esistente in via Sacramora. Con l’ampliamento si arriverà ad una dotazione di 84 posti disponibili, incrementando così l’offerta di servizi 0-2 anni. Gli spazi saranno in dialogo con quelli della vicina scuola materna il Galeone, realizzando un polo scolastico integrato che oltre ad essere contenitore di gioco e didattica potrà diventare anche spazio di aggregazione del quartiere. Il costo complessivo dell’opera è di 2.558.400 euro.

“Dopo la realizzazione dei lavori di miglioramento sismico della scuola elementare Griffa, anch’essi realizzati attraverso il Pnrr per 500 mila euro – sottolinea l’amministrazione comunale – approviamo oggi in via definitiva 3 progetti che, oltre a consentirci di rigenerare e potenziare il patrimonio scolastico, contribuiscono a far compiere un ulteriore salto di qualità al patrimonio edilizio scolastico concretizzando un’idea di città che mette l’educazione al centro, con scuole prossime e vicine ai cittadini, motore di coesione e crescita. Da qui al 2027 questa amministrazione vedrà potenziare il patrimonio di edifici scolastici attraverso l’inaugurazione già avvenuta della scuola Ferrari, i 3 nuovi asili Girotondo, Pollicino e Peter Pan e confidiamo di essere pronti entro il 2027 anche a varare la nuova scuola elementare con palestra di Torre Pedrera nell’ambito della progettazione della nuova scuola primaria Fai Bene”.

Comune di Rimini