Rimini. Igea Marina, fuggito dalla casa per anziani e deceduto per il freddo. I gestori rinviati a giudizio

Un anziano di 93 anni, Antonio Brisigotti, di Macerata Feltria, era stato trovato morto in un campeggio di Igea Marina il 14 dicembre del 2021. Ad ucciderlo è stato sicuramente il freddo. Indossava solo un pigiama.

L’uomo si era allontanato dalla casa per anziani, “La Marina” di Bellaria Igea Marina. Il 93enne era malato di Alzheimer e nonostante gli sforzi del personale della casa di riposo e dei Carabinieri immediatamente allertati le ricerche non avevano dato nessun esito.

Sulla morte dell’anziano la Procura della Repubblica di Rimini aveva aperto un fascicolo. La stessa famiglia di Brisigotti aveva fatto un esposto alla magistratura. La famiglia con l’esposto, voleva capire come sia stato possibile che l’uomo si allontanasse dalla struttura senza provocare nessun allarme. I gestori della casa per anziani hanno sempre sostenuto di aver fatto tutto il possibile per curare in modo adeguato il 93enne ed evitare che si allontanasse dalla struttura nella notte.

Ora l’inchiesta è arrivata ad una prima conclusione. La richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura per la responsabile amministrativa della struttura e del proprietario de ’La Marina’ è stata accolta. A entrambi viene contestato il reato di omicidio colposo. Non sono stati riconosciuti i presupposti del dolo reato ben più grave che avrebbe portato il processo davanti alla Corte d’Assise.

Nel procedimento si sono costituiti parte civile la vedova di Brisigotti, così come figli e nipoti , rispettivamente difesi dagli avvocati Roberto Landi, Mauro Crociati e Paolo Dominicie.

La prima udienza del processo è stata fissata dal giudice per il 21 novembre prossimo.