Rimini. La Polizia arresta un cittadino albanese gravato da un mandato di cattura internazionale per omicidio e possesso illegale arma da fuoco. Indiziato di aver partecipato ad un scontro a fuoco dove vennero uccide 4 persone

Nella mattinata del 09 giugno c.a., personale della Questura di Rimini ha eseguito un Mandato di Cattura Internazionale emesso a carico di un cittadino di nazionalità albanese, dall’Autorità Giudiziaria di quel paese di origine.

Il giovane, domiciliato con altri componenti il nucleo famigliare nella provincia di Rimini, veniva rintracciato da personale della Squadra Mobile in un Hotel sito nel comune di Misano Adriatico (RN) e, in ottemperanza del Mandato di Cattura Internazionale, sottoposto alla misura dell’Arresto Provvisorio ai fini Estradizionali poiché indagato, in concorso con altre persone, per il reato di “Omicidio e possesso illegale di arma da fuoco”.

Stante le indagini svolte dall’A.G. albanese, l’uomo sarebbe indiziato di aver partecipato attivamente ad una sparatoria avvenuta in Albania nel 2021, circostanza in cui, persero la vita ben quattro cittadini albanesi e altri due, tra cui lo stesso arrestato, rimasero feriti.

Il soggetto, a termine delle incombenze di rito, è stato quindi associato presso la Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che dovrà determinare in merito alla sua estradizione.