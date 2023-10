Rimini. La qualità dell’aria in alberghi e strutture ricettive: Radoff partecipa alla 10° edizione di Hospitality Day di Rimini con un’azione di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento indoor

Rimini, 3 ottobre 2023 – Garantire la qualità dell’aria all’interno di alberghi e strutture ricettive: un aspetto che in alcuni casi viene sottovalutato ma di fondamentale importanza per la salute e il benessere degli ospiti. Un tema che entrerà in gioco anche nell’ambito della 10° edizione di Hospitality Day, in programma il 10 ottobre prossimo presso il Palacongressi di Rimini.

Hospitality Day si svolgerà in 15 sale formative e nelle 7 arene tematiche in cui si toccheranno argomenti di varia natura e i trend del momento che interessano tutte le realtà appartenenti al mondo dell’ospitalità, in particolare quelli dell’hotellerie e della ristorazione.

Sarà allestita un’area di esposizione in cui le aziende più innovative del panorama attuale potranno presentare i propri prodotti o servizi legati a differenti settori compresi quello del wellness, del food, del design, della tecnologia e del digital.

Tra le imprese partecipanti c’è Radoff, azienda innovativa con sede anche in provincia di Rimini che investe le proprie risorse nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni nel campo della qualità dell’aria indoor. Radoff prenderà parte alla 10° edizione di Hospitality Day con una forte azione di sensibilizzazione sui rischi connessi all’inquinamento indoor e sulle strategie da attuare per quanto riguarda il monitoraggio, la prevenzione e le soluzioni in caso di criticità.

“Negli ultimi anni le persone sono diventate sempre più esigenti ed è in continuo aumento l’attenzione verso la salubrità degli edifici e la qualità dell’aria. Nel mondo dell’hospitality in cui gli ospiti si aspettano una condizione di comfort e benessere, è importante considerare la qualità dell’aria degli spazi condivisi e abitati da più persone. Attraverso la nostra tecnologia vogliamo offrire una soluzione efficace e intelligente contro l’inquinamento dell’aria indoor per proteggere la salute delle persone e l’integrità degli ambienti che viviamo. Un’azione, quella di Radoff, che parte dalla gestione e dall’analisi di grandi aggregazioni di dati sfruttando le potenzialità legate all’intelligenza artificiale per mettere a punto strategie in grado di salvaguardare la salute’’ spiega Domenico Cassitta, CEO e Fondatore di Radoff.