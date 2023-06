Macabra scoperta questo pomeriggio a Rimini in un appartamento di via Gambalunga, al civico 72. Trovati senza vita un uomo e una donna per un episodio di omicidio suicidio. La coppia aveva due figli. La tragedia si è consumata in un lasso di tempo molto breve e sul posto c’è stato l’immediato intervento della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della scientifica che hanno avviato le indagini. Seguiranno ulteriori dettagli e aggiornamenti.